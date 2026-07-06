कैंसर से जंग के बीच फिर अस्पताल पहुंचीं दीपिका कक्कड़, बेटे को लेकर पति का इमोशनल खुलासा

करियर की बात करें तो दीपिका कक्कड़ ने एक्टर से पहले एयर होस्टेस के रूप में काम किया था। बाद में उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा और धारावाहिक 'ससुराल सिमर का' से घर-घर में पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने 'बिग बॉस 12' का खिताब भी अपने नाम किया। हाल ही में उन्होंने 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ' से छोटे पर्दे पर वापसी की थी, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उन्हें शो बीच में ही छोड़ना पड़ा। फिलहाल दीपिका अपने परिवार और डॉक्टरों की देखरेख में इलाज करा रही हैं।