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शादी करने को बेताब हुए अर्जुन कपूर? सिर पर गिरे बहन अंशुला के कलीरे तो फूले नहीं समाए अभिनेता

Arjun Kapoor Kaleera Video: इन दिनों कपूर खानदान में जश्न का माहौल है। इसी बीच अंशुला कपूर की कलीरे गिराने की रस्म में भाई अर्जुन कपूर के सिर पर कलीरे गिरने की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Jul 06, 2026

Arjun Kapoor Kaleera Video

Arjun Kapoor Kaleera Video (सोर्स- @anshulakapoor)

Arjun Kapoor Kaleera Video: कपूर परिवार में इन दिनों शादी की शहनाइयां गूंज रही हैं। अभिनेता अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर जल्द ही अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। मुंबई में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में प्री-वेडिंग फंक्शन पूरे उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। लेकिन इन रस्मों के बीच एक ऐसा पल कैमरे में कैद हुआ, जिसने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर लीं।

दरअसल, अंशुला कपूर की कलीरा सेरेमनी के दौरान एक दिलचस्प घटना हुई। पारंपरिक रस्म निभाते हुए अंशुला ने अपना कलीरा पीछे की ओर उछाला, लेकिन वह किसी सहेली या रिश्तेदार पर गिरने की बजाय सीधे उनके भाई अर्जुन कपूर पर आकर गिर गया। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े, जबकि अर्जुन कपूर की मुस्कान देखते ही बन रही थी।

कलीरा गिरते ही अर्जुन के चेहरे पर आई बड़ी मुस्कान

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही कलीरा अर्जुन कपूर पर गिरता है, पूरा परिवार खुशी से तालियां बजाने लगता है। वहीं अर्जुन भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते और लगातार मुस्कुराते नजर आते हैं। उनके एक्सप्रेशन ने इस वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर दिया।

कई फैंस ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि लगता है अब अर्जुन कपूर की शादी की बारी आने वाली है। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि शायद इसीलिए अर्जुन इतने खुश दिखाई दे रहे थे।

अंशुला ने भी भाई की ली मजेदार चुटकी

इस वीडियो को खुद अंशुला कपूर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने कैप्शन में मजाक करते हुए लिखा कि उन्होंने आज तक किसी को कलीरा से चुने जाने के लिए इतना उत्साहित नहीं देखा। उन्होंने ये भी लिखा कि सबसे मजेदार बात यह रही कि अर्जुन पर गिरने वाले कलीरे पर 'स्माइल' लिखा था और अर्जुन पूरे समय मुस्कुराते ही रहे। अंशुला का ये पोस्ट कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और हजारों लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं।

पंजाबी शादी की इस रस्म का क्या है मतलब?

पंजाबी शादियों में कलीरा सेरेमनी का खास महत्व होता है। मान्यता है कि यदि दुल्हन का कलीरा किसी अविवाहित लड़की या लड़के पर गिर जाए, तो अगली शादी उसी की हो सकती है। हालांकि इसे पूरी तरह पारंपरिक और मजाकिया रस्म माना जाता है, लेकिन परिवार वाले इस मौके पर खूब हंसी-मजाक करते हैं। अर्जुन कपूर पर कलीरा गिरते ही परिवार के लोगों ने भी उन्हें छेड़ना शुरू कर दिया और माहौल ठहाकों से गूंज उठा।

इमोशनल भी हुई थीं अंशुला कपूर

इससे पहले अंशुला कपूर ने अपनी चूड़ा और कलीरा सेरेमनी की कई तस्वीरें भी साझा की थीं। इन तस्वीरों में एक बेहद भावुक पल भी देखने को मिला, जब अंशुला अपने भाई अर्जुन कपूर को गले लगाकर रो पड़ती हैं। भाई-बहन के इस भावनात्मक रिश्ते ने फैंस का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर लोगों ने दोनों के मजबूत रिश्ते की जमकर तारीफ की।

पूरे कपूर परिवार ने बढ़ाई शादी की रौनक

अंशुला कपूर की प्री-वेडिंग सेरेमनी में कपूर परिवार के लगभग सभी सदस्य शामिल हुए। जान्हवी कपूर, खुशी कपूर, बोनी कपूर, शनाया कपूर समेत कई करीबी रिश्तेदार इस खास मौके पर मौजूद रहे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने और परिवार के साथ जमकर मस्ती करते नजर आए।

पूरे समारोह में डांस, म्यूजिक, इमोशनल मोमेंट्स और फैमिली बॉन्डिंग की कई झलकियां देखने को मिलीं, जिन्हें अंशुला लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा कर रही हैं।

क्या जल्द बजेगी अर्जुन कपूर की भी शहनाई?

अर्जुन कपूर की निजी जिंदगी अक्सर चर्चा में रहती है। ऐसे में कलीरा उनके ऊपर गिरने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। हालांकि अभिनेता ने इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन वायरल वीडियो में उनकी मुस्कान ने जरूर फैंस को नई चर्चा का मौका दे दिया है।

फिलहाल, अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की शादी का जश्न पूरे परिवार के लिए यादगार बनता जा रहा है और कलीरा वाला ये वीडियो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले प्री-वेडिंग मोमेंट्स में शामिल हो चुका है।

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Updated on:

06 Jul 2026 12:30 pm

Published on:

06 Jul 2026 12:27 pm

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