शादी करने को बेताब हुए अर्जुन कपूर? सिर पर गिरे बहन अंशुला के कलीरे तो फूले नहीं समाए अभिनेता

इस वीडियो को खुद अंशुला कपूर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने कैप्शन में मजाक करते हुए लिखा कि उन्होंने आज तक किसी को कलीरा से चुने जाने के लिए इतना उत्साहित नहीं देखा। उन्होंने ये भी लिखा कि सबसे मजेदार बात यह रही कि अर्जुन पर गिरने वाले कलीरे पर 'स्माइल' लिखा था और अर्जुन पूरे समय मुस्कुराते ही रहे। अंशुला का ये पोस्ट कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और हजारों लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं।