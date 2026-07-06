लापता लोगों के मामले की जांच करते-करते खुद रहस्यमयी तरीके से गायब हुए जसवंत सिंह खालरा, अब ‘सतलुज’ में नजर आ रही कहानी

Jaswant Singh Khalra Satluj Controversy: पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' इन दिनों सिर्फ अपनी कहानी की वजह से नहीं, बल्कि उससे जुड़े विवादों के कारण भी लगातार चर्चा में है। पहले सेंसर बोर्ड के साथ लंबे समय तक चली खींचतान, फिर फिल्म का नाम बदलना और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म से इसे हटाए जाने की खबर ने दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है- आखिर जसवंत सिंह खालरा कौन थे, जिनकी जिंदगी पर ये फिल्म आधारित है?