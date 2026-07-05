शादी के जश्न में रोमांटिक हुए आमिर खान, गौरी स्प्राट को गले लगाकर किया Kiss, वीडियो वायरल

सामने आई गौरी स्प्राट और आमिर खान की शादी की पहली फोटो। (फोटो सोर्स: irfanpathan_official)
Aamir Khan-Gauri Spratt Wedding First Photo: आमिर खान और गौरी स्प्राट की शादी की पहली तस्वीर सामने आ गई है। बॉलीवुड सुपरस्टार ने रविवार यानि 5 जुलाई, 2026 की सुबह मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर पर एक प्राइवेट सेरेमनी में अपनी पार्टनर (जिनके साथ वे दो साल से ज्यादा समय से थे) से शादी की। इस दौरान उनके साथ सिर्फ उनके करीबी दोस्त और परिवार वाले थे, जिनमें उनकी पिछली शादियों से हुए बच्चे भी शामिल थे।
शादी की जश्न का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें आमिर ख़ुशी से झूमते- नाचते नजर आ रहे हैं। साथ ही वो गौरी को प्यार से गले लगाते और चूमते हुए भी दिखाई दिए।
आमिर खान के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने इंस्टाग्राम पर एक्टर की शादी की एक खास अंदर की तस्वीर शेयर की। तस्वीर में आमिर और गौरी जमीन पर बैठे हुए शादी के लीगल पेपर्स पर साइन करते दिख रहे हैं। गौरी का पिछली शादी से हुआ बेटा जोड़े के बीच में खड़ा है, जबकि आमिर की दूसरी पत्नी और फिल्ममेकर किरण राव से हुआ बेटा आजाद आमिर खान के बगल में बैठा हुआ दिख रहा है।
आमिर और गौरी के परिवार वाले और करीबी दोस्त उनके आस-पास मौजूद हैं, वो अपने लिविंग रूम में शादी की रस्में पूरी कर रहे हैं। बैकग्राउंड में आमिर की मां जीनत हुसैन भी बैठी हुई दिख रही हैं। जहां आमिर ने इस मौके के लिए एक सिंपल लेकिन शानदार सफेद आउटफिट चुना और साथ में ब्रॉन्ज ब्रोच लगाया, वहीं गौरी सजे-धजे बेज रंग के कपड़ों में नजर आईं और उनके बाल अच्छी तरह से चोटी में बंधे हुए थे।
आमिर खान और गौरी स्प्राट की घर पर हुई इस प्राइवेट शादी में उनकी पहली दो पत्नियां और उनके बच्चे भी शामिल हुए, जिनमें रीना दत्ता से हुई पहली शादी से उनके बच्चे, एक्टर जुनैद खान और एंटरप्रेन्योर इरा खान अपने पति नुपुर शिखरे के साथ शामिल हुईं। मेहमानों की लिस्ट में बिजनेसमैन मुकेश अंबानी, राजनेता राज ठाकरे, फिल्ममेकर आशुतोष गोवारिकर, क्रिकेटर इरफ़ान पठान और एक्टर वीर दास व एली अवराम जैसे लोग भी शामिल थे।
आमिर खान और गौरी स्प्राट की पहली मुलाकात लगभग 25 साल पहले हुई थी। हालांकि, कुछ साल पहले बेंगलुरु में उनकी कजिन नुजहत खान के जरिए दोनों फिर से एक-दूसरे के संपर्क में आए। और जल्द ही दोनों एक-दूसरे को डेट करने लगे और महीनों तक लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे। एक-दूसरे को डेट करना शुरू करने के एक साल बाद, पिछले साल मार्च में अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर आमिर ने गौरी को मीडिया के सामने प्रजेंट किया।
गौरी, जिनका पिछली शादी से एक बेटा है, पहले एक हेयरकेयर ब्रांड में काम करती थीं। अब वो मुंबई आ गई हैं और आमिर के बैनर 'आमिर खान प्रोडक्शंस' में उनकी मदद कर रही हैं।
हालांकि आमिर खान ने मार्च 2025 में कहा था कि 60 साल की उम्र में तीसरी बार शादी करना शायद सही न हो, लेकिन उन्हें पार्टनर के तौर पर गौरी के साथ बहुत अच्छा फील होता है। फिर पिछले महीने आमिर ने कन्फर्म किया कि वो 5 जुलाई को गौरी से शादी करेंगे, लेकिन ये शादी घर पर ही एक बहुत निजी समारोह में होगी, जहां वो अपनी शादी को आधिकारिक तौर पर रजिस्टर करवाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग