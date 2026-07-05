शादी के जश्न में रोमांटिक हुए आमिर खान, गौरी स्प्राट को गले लगाकर किया Kiss, वीडियो वायरल

आमिर और गौरी के परिवार वाले और करीबी दोस्त उनके आस-पास मौजूद हैं, वो अपने लिविंग रूम में शादी की रस्में पूरी कर रहे हैं। बैकग्राउंड में आमिर की मां जीनत हुसैन भी बैठी हुई दिख रही हैं। जहां आमिर ने इस मौके के लिए एक सिंपल लेकिन शानदार सफेद आउटफिट चुना और साथ में ब्रॉन्ज ब्रोच लगाया, वहीं गौरी सजे-धजे बेज रंग के कपड़ों में नजर आईं और उनके बाल अच्छी तरह से चोटी में बंधे हुए थे।