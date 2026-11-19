राशि शर्मा डिजिटल मीडिया में 11 सालों से अधिक का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह राजस्थान पत्रिका के डिजिटल एंटरटेनमेंट डेस्क पर टीम लीड के तौर पर कार्यरत हैं। एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। साथ ही हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में राइटिंग और एडिटिंग का अनुभव रखती हैं। राशि ने साल 2025 में राजस्थान पत्रिका जॉइन किया। इससे पहले वह ScoopWhoop Media Pvt. Ltd. में सीनियर एडिटर के पद पर कार्यरत थीं, और HT Media में सीनियर कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत थीं। भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने के बाद उन्होंने अमर उजाला में इंटर्नशिप की और दैनिक जागरण के साथ फ्रीलांसर के रूप में भी काम किया। राशि मनोरंजन, लाइफस्टाइल, हेल्थ, ओपिनियन, यूटिलिटी आदि बीट्स पर काम कर सकती हैं। राशि सही, निष्पक्ष और भरोसेमंद पत्रकारिता में विश्वास रखती हैं। वह प्रत्येक खबर को प्रकाशित करने से पहले विश्वसनीय स्रोतों से उसकी पुष्टि करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक स्पष्ट, सटीक और संतुलित जानकारी पहुंचाना है, जिसमें जनहित और पत्रकारिता के नैतिक मूल्यों का पूरा ध्यान रखा जाता है। Contact: rashi.sharma@in.patrika.com