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हॉकी खेलते हुए मिला फिल्म का मौका, ‘चक दे! इंडिया’ से बदली जिंदगी, चित्राशी रावत ने साझा किए अनुभव

Chitrashi Rawat Interview: फिल्म ‘चक दे! इंडिया’ में कोमल चौटाला के किरदार से पहचान बनाने वाली अभिनेत्री चित्राशी रावत ने हॉकी के मैदान से बॉलीवुड तक के अपने सफर, खेल से मिली जिंदगी की सीख और छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक खूबसूरती पर अपने अनुभव साझा किए।
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रायपुर

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Khyati Parihar

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दिनेश कुमार

Updated: 27 Oct 2026, 2:23 PM IST

Chak De India Actress

चित्राशी रावत (फोटो सोर्स- पत्रिका)

रायपुर@दिनेश कुमार। Chitrashi Rawat: फिल्म ‘चक दे! इंडिया’ में कोमल चौटाला के किरदार से घर-घर में पहचान बनाने वाली अभिनेत्री चित्राशी रावत के लिए हॉकी महज एक खेल नहीं, बल्कि जिंदगी की दिशा बदलने वाला माध्यम रही है। चौथी कक्षा से हॉकी खेलना शुरू किया और 12वीं तक पहुंचते-पहुंचते बड़े पर्दे पर अपनी जगह बना ली। हॉकी के मैदान से फिल्मी दुनिया तक का उनका सफर आज भी उन्हें प्रेरित करता है। छत्तीसगढ़ हॉकी लीग में पहुंचीं चित्राशी ने खेल, फिल्मी सफर और छत्तीसगढ़ की खूबसूरती पर पत्रिका से खुलकर बात की।

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