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Analogue Paneer : साइबर ठगों के गढ़ से नकली पनीर की देश के चार राज्यों तक सप्लाई, सिर्फ त्यौहारों पर होती है कार्रवाई

Analogue Paneer : दिल्ली-एनसीआर में नकली पनीर के कारोबार का बड़ा नेटवर्क संचालित है। नकली पनीर का बड़े पैमाने पर हरियाणा और राजस्थान के मेवात में उत्पादन हो रहा है। यहां से यह पनीर चार राज्यों तक लोगों की थालियों में पहुंच रहा है। इस बारे में मेघ श्याम पाराशर की विशेष रिपोर्ट पढ़िए।
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भारत

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Swatantra Mishra

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मेघ श्याम पाराशर

Updated: 27 Oct 2026, 11:49 AM IST

Paneer Facotary

नकली पनीर की बरामदगी ( Photo: Rajasthan Patrika)

Analogue Paneer : हरियाणा व राजस्थान का मेवात अब साइबर ठगों का गढ़ ही नहीं बल्कि देश के चार राज्यों में जहरीला पनीर खपाने में भी आगे पहुंच गया है। दोनों ही राज्यों के मेवात से पिछले डेढ़ महीने के अंदर 15 हजार किलो से अधिक नकली पनीर बरामद किया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी एनसीआर में नकली पनीर की सप्लाई हो रही है। यह भी सच है कि सिर्फ त्यौहारों पर खाद्य विभाग की कार्रवाई नजर आती है। बाकी दिन नकली पनीर आसानी से शहरों तक पहुंचता है। इसे पूरे नेटवर्क पर पत्रिका ने पड़ताल की तो चौंकाने वाला सच निकल कर सामने आया।

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