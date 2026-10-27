Analogue Paneer : साइबर ठगों के गढ़ से नकली पनीर की देश के चार राज्यों तक सप्लाई, सिर्फ त्यौहारों पर होती है कार्रवाई

Analogue Paneer : हरियाणा व राजस्थान का मेवात अब साइबर ठगों का गढ़ ही नहीं बल्कि देश के चार राज्यों में जहरीला पनीर खपाने में भी आगे पहुंच गया है। दोनों ही राज्यों के मेवात से पिछले डेढ़ महीने के अंदर 15 हजार किलो से अधिक नकली पनीर बरामद किया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी एनसीआर में नकली पनीर की सप्लाई हो रही है। यह भी सच है कि सिर्फ त्यौहारों पर खाद्य विभाग की कार्रवाई नजर आती है। बाकी दिन नकली पनीर आसानी से शहरों तक पहुंचता है। इसे पूरे नेटवर्क पर पत्रिका ने पड़ताल की तो चौंकाने वाला सच निकल कर सामने आया।