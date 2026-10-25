Woman Guest Editor: वनांचल में उम्मीद की नई किरण, नीलिमा बनीं बेसहारा बच्चों का संबल

Woman Guest Editor: शहरी चकाचौंध से कोसों दूर बालोद जिले का वनांचल डौंडी इन दिनों एक शांत सामाजिक बदलाव की सुखद बयार महसूस कर रहा है। इस बदलाव की धुरी बनी हैं ग्राम गुजरा निवासी 30 वर्षीय जिला पंचायत सदस्य नीलिमा श्याम। अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर नीलिमा ने राजनीति और जनप्रतिनिधित्व को पद के बजाय निस्वार्थ सेवा का माध्यम बनाया है। अनाथ, निर्धन और दिव्यांग बच्चों के सर्वांगीण विकास के प्रति उनके समर्पण को देख स्थानीय लोग उन्हें 'आधुनिक सावित्रीबाई फुले' पुकारते हैं।