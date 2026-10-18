17 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Raipur: शौर्यांजलि: बस्तर के नायकों को समर्पित कार्यक्रम में सीएम साय ने अमर शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि

पीएम नरेंद्र मोदी के राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा संकल्प अभियान के तहत राजधानी रायपुर में आयोजित हुआ कार्यक्रम...
less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Anupam Rajiv Rajvaidya

Oct 18, 2026

Raipur

Raipur: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर में 17 अक्टूबर को द हिंदू फाउंडेशन नागपुर द्वारा आयोजित शौर्यांजलि : बस्तर के नायकों को समर्पित कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संचालित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने बस्तर में शांति और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले 50 अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके परिजनों का सम्मान किया।

सीएम साय ने कहा कि आज सेवा संकल्प अभियान का आखिरी दिन है, और इस अंतिम दिन द हिंदू फाउंडेशन नागपुर ने यहां एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। यहां छत्तीसगढ़ के अमर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था और शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया।

‘शौर्यांजलि : बस्तर के नायकों को समर्पित’ कार्यक्रम में द हिन्दू फाउंडेशन नागपुर के संयोजक संदीप गुप्ता, शहीद वीर नारायण सिंह के वंशज राजेंद्र सिंह दीवान सहित बड़ी संख्या में शहीद परिवारों के सदस्य, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

प्रसंगवश: निम्न-मध्यम वर्ग पर महंगे सफर की मार

ये भी पढ़ें
Chhattisgarh Bus
#में अब तक
Raipur

Raipur: शौर्यांजलि: बस्तर के नायकों को समर्पित कार्यक्रम में सीएम साय ने अमर शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि

Deepak Baij Statement

Ankita Bhandari Case: अंकिता भंडारी केस में कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोपी को संरक्षण का लगाया आरोप

Chhattisgarh Bus

प्रसंगवश: निम्न-मध्यम वर्ग पर महंगे सफर की मार

​Raipur

​Raipur: डिप्टी सीएम साव बोले बसों के किराए में मामूली बढ़ोतरी हुई है

Chhattisgarh

पत्रिका के कार्टूनिस्ट अभिषेक तिवारी को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सीएम साय ने किया सम्मानित

ravindra jadeja

Ranji Trophy Cricket: अनुज तिवारी और मयंक वर्मा के अर्धशतक, जडेजा ने झटके 3 विकेट

CG News

CG News: वंदे भारत ट्रेनों जैसे भगवा रंग की ई-बसें दौड़ेंगी छत्तीसगढ़ में

CG News

CG News: छत्तीसगढ़ में शहरी परिवहन नए अध्याय की ओर, 240 ई-बसों से प्रदूषणमुक्त सफर

PM Modi

छत्तीसगढ़ कैबिनेट में PM Modi का अभिनंदन प्रस्ताव पारित, सीएम साय ने बताया

Politics

Politics: नाबालिग राष्ट्रीय अध्यक्ष वाले बयान पर कैबिनेट मंत्री ओपी ने भूपेश बघेल पर बोला हमला

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Oct 2026 03:17 am

Published on:

18 Oct 2026 03:16 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur: शौर्यांजलि: बस्तर के नायकों को समर्पित कार्यक्रम में सीएम साय ने अमर शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CHL: भारत की पहली ऑफिशियल स्टेट हॉकी लीग सीएचएल की शुरुआत 22 अक्टूबर से

Raipur
रायपुर

इंटरव्यू से पहले कॉपी मिले, फिर हो आगे की प्रक्रिया! CGPSC अभ्यर्थियों की मांग, भूपेश बघेल से लगाई गुहार

CGPSC
रायपुर

Chhattisgarh News: फैक्ट्री से आपकी जेब तक, AI से बदलेगी सप्लाई चेन की तस्वीर, जानें कैसे?

Chhattisgarh News
रायपुर

Holiday Update: रविवार से मंगलवार तक छुट्टी, सोमवार को सिर्फ 2 घंटे खुलेगी आंबेडकर अस्पताल की OPD

Holiday Update
रायपुर

CG Job Update: छत्तीसगढ़ में पूर्व अग्निवीरों के लिए नए नियम जारी! पुलिस-वन-जेल भर्ती में मिलेगी छूट, जानें

CG Job Update
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.