Ranji Trophy Cricket: अनुज तिवारी और मयंक वर्मा के अर्धशतक, जडेजा ने झटके 3 विकेट

पहली पारी के आधार पर 80 रनों की बढ़त लेने के बाद सौराष्ट्र ने अपनी दूसरी पारी में सधी हुई शुरुआत की और कोई विकेट नहीं गिरने दिया। सौराष्ट्र ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में बिना कोई विकेट खोए 45 रन बना लिए हैं और छत्तीसगढ़ पर 125 रनों की कुल बढ़त हासिल कर ली है। क्रीज पर चिराग जानी (30 रन) और हार्विक देसाई (11 रन) नाबाद हैं।