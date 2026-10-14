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Ranji Trophy Cricket: अनुज तिवारी और मयंक वर्मा के अर्धशतक, जडेजा ने झटके 3 विकेट

छत्तीसगढ़ और सौराष्ट्र के बीच गुजरात के राजकोट में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैच खेला जा रहा, छत्तीसगढ़ की पहली पारी 312 रन पर सिमटी...
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रायपुर

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Anupam Rajiv Rajvaidya

Oct 14, 2026

ravindra jadeja

Ranji Trophy Cricket: रणजी ट्रॉफी 2026-27 के एलीट ग्रुप-बी में छत्तीसगढ़ और सौराष्ट्र के बीच गुजरात के राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। 13 अक्टूबर को मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक सौराष्ट्र ने छत्तीसगढ़ पर 125 रनों की बढ़त बना ली है। मैच के आखिरी दिन बुधवार को सौराष्ट्र की टीम छत्तीसगढ़ के सामने एक बड़ा लक्ष्य रखकर मैच जीतने की कोशिश करेगी।

छत्तीसगढ़ ने मंगलवार को दूसरे दिन के स्कोर तीन विकेट के नुकसान पर 122 रन से आगे खेलते हुए अपनी पहली पारी में 312 रन बनाए। टीम के लिए अनुज तिवारी ने सबसे ज्यादा 72 रन और मयंक वर्मा ने 68 रन की जुझारू पारियां खेलीं। इनके अलावा विकल्प तिवारी ने 46 रन और राहुल प्रधान ने 41 रनों का योगदान दिया।

सौराष्ट्र के लिए पहली पारी में शानदार शतक (102 रन) लगाने वाले रवींद्र जडेजा ने बल्ले के बाद गेंद से भी कमाल दिखाया। जडेजा ने 40 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। उनके अलावा कप्तान जयदेव उनादकट, चेतन सकारिया और अंकुर पनवार को 2-2 सफलताएं मिलीं।

पहली पारी के आधार पर 80 रनों की बढ़त लेने के बाद सौराष्ट्र ने अपनी दूसरी पारी में सधी हुई शुरुआत की और कोई विकेट नहीं गिरने दिया। सौराष्ट्र ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में बिना कोई विकेट खोए 45 रन बना लिए हैं और छत्तीसगढ़ पर 125 रनों की कुल बढ़त हासिल कर ली है। क्रीज पर चिराग जानी (30 रन) और हार्विक देसाई (11 रन) नाबाद हैं।

इस तरह गिरे छत्तीसगढ़ के विकेट: 1- 6 (सानिध्य हुरकत, 1.2 ओवर), 2- 34 (आयुष पांडे, 10.4 ओवर), 3- 38 (अमनदीप खरे, 14.3 ओवर), 4- 205 (विकल्प तिवारी, 82.1 ओवर), 5- 207 (मयंक वर्मा, 83.1 ओवर), 6- 239 (अजय मंडल, 96.5 ओवर), 7- 268 (देव सिंह, 103.2 ओवर), 8- 309 (धर्मेन्द्रसिंह जडेजा, 118.4 ओवर), 9- 311 (संदीप वॉरियर, 120.4 ओवर), 10- 312 (रूद्र प्रताप देहरी, 121.5 ओवर),

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Updated on:

14 Oct 2026 02:49 am

Published on:

14 Oct 2026 02:49 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Ranji Trophy Cricket: अनुज तिवारी और मयंक वर्मा के अर्धशतक, जडेजा ने झटके 3 विकेट

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