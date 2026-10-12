CG News: छत्तीसगढ़ में शहरी परिवहन नए अध्याय की ओर, 240 ई-बसों से प्रदूषणमुक्त सफर

CG News: छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसों (ई-बस) को सड़कों पर उतारने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नवरात्र के प्रथम दिवस 11 अक्टूबर को उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की मौजूदगी में चारों नगर निगमों और चयनित एजेंसी चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड के बीच कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इन चारों शहरों ने ई-बस संचालन शुरू करने की दिशा में आज बड़ा कदम बढ़ाया है।