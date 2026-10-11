Politics: नाबालिग राष्ट्रीय अध्यक्ष वाले बयान पर कैबिनेट मंत्री ओपी ने भूपेश बघेल पर बोला हमला

कैबिनेट मंत्री चौधरी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल से कहा कि 'सबसे पहले अपने 57 साल के बालिग परिवारवादी नेता को समझाइए कि विदेशी हाथों की कठपुतली क्यों बने हुए हैं। विदेशी हाथों की कठपुतली बनकर देश में एनार्की फैलाने की कोशिश करने से, देश की जनता उनकी कुर्सी लोलुपता के राजनीतिक सपने को कभी पूरा नहीं होने देगी।'