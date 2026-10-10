Teacher Recruitment: सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 11 अक्टूबर को नहीं होगी, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाई रोक

छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल रायपुर के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत सहायक शिक्षक पदों हेतु लिखित परीक्षा निर्धारित तिथि 11 अक्टूबर को अब नहीं होगी। शासन की ओर से शुक्रवार को देर रात जानकारी दी गई कि छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती वर्ष 2026 के अंतर्गत 2292 पदों का संक्षिप्त विज्ञापन दिनांक 16 अप्रैल 2026 को जारी किया गया था। इसके पश्चात 24 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया तथा उसी दिन ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 निर्धारित थी।