राजधानी की लगातार बढ़ती बसाहट और आबादी को देखते हुए महापौर मीनल चौबे ने डूंडा में नया फिल्टर प्लांट निर्माण कराने का प्रस्ताव पारित किया है। इसके लिए 182 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी राज्य शासन से मिल गई है। नए फिल्टर प्लांट में माना नहर से पानी भरेगा। महापौर ने खारुन नदी में कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के पास लगभग 16 मीटर व्यास का इंटकवेल, जिसमें 33 केवी का सब स्टेशन एप्रोच ब्रिज के साथ बनाए जाने एवं माना मुख्य नहर से रॉ वाटर पाइप लाइन बिछाने के काम का निरीक्षण किया।