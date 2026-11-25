रायपुर@हिमांशु शर्मा। Chhattisgarh Rice Mill Action: खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत बस्तर जिले के लिए निर्धारित समय-सीमा में चावल जमा नहीं करने वाले राइस मिलर्स पर जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। इस मामले में रायपुर जिले की कुल 34 राइस मिलों को अपर कलेक्टर की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसी क्रम में 24 नवंबर को कलेक्टर के निर्देश पर आरंग क्षेत्र के मंदिर हसौद स्थित कमल राइस मिल की जांच की गई। जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने और निर्धारित समय-सीमा में अंतर जिला चावल जमा नहीं करने पर प्रशासन ने मिल को सील कर दिया।