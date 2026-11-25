महादेव सट्टा की कमाई से रायपुर-बिलासपुर में कारोबार (Photo Source- Patrika File Photo)
Mahadev Betting Scam: महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में जांच का दायरा अब केवल सट्टे के नेटवर्क और उससे होने वाली कमाई तक सीमित नहीं रह गया है। जांच एजेंसियां अब इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि सट्टे से कथित तौर पर कमाई गई रकम को कहां-कहां निवेश किया गया और उससे किस तरह के कारोबार खड़े किए गए। इसी कड़ी में महादेव ऑनलाइन सट्टा के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की रायपुर और बिलासपुर के होटल, क्लब और रेस्टोरेंट कारोबार में कथित हिस्सेदारी की जानकारी सामने आई है।
सूत्रों के मुताबिक, रायपुर के वीआईपी रोड स्थित सात बड़े होटलों के साथ क्लब और रेस्टोरेंट कारोबार में करीब 200 करोड़ रुपये का निवेश किए जाने की जानकारी मिली है। इसके अलावा राजधानी के पंडरी इलाके में स्थित एक क्लब में भी निवेश की बात सामने आई है। बिलासपुर के होटल और क्लब कारोबार में भी करीब 10 करोड़ रुपये लगाए जाने की जानकारी है। अब जांच एजेंसियां इन निवेशों से जुड़े बैंक खातों, वित्तीय लेनदेन और साझेदारी के दस्तावेजों की जांच कर रही हैं।
महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में जांच एजेंसियों को सौरभ चंद्राकर के कथित निवेश से जुड़े नए इनपुट मिले हैं। सूत्रों के अनुसार, रायपुर के वीआईपी रोड स्थित सात बड़े होटलों के अलावा क्लब और रेस्टोरेंट कारोबार में करीब 200 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी की जानकारी सामने आई है। पंडरी स्थित एक क्लब में भी निवेश किए जाने की बात कही जा रही है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इन प्रतिष्ठानों में निवेश सीधे सौरभ चंद्राकर की ओर से किया गया था या इसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति, कंपनी अथवा कारोबारी नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। जांच का मुख्य बिंदु यह है कि इन कारोबारों में लगी रकम का वास्तविक स्रोत क्या था और जिन लोगों के नाम पर साझेदारी दिखाई गई है, उनमें असली निवेशक कौन हैं। एजेंसियां निवेश की रकम और कारोबार में हिस्सेदारी से जुड़े दस्तावेजों का मिलान कर रही हैं।
रायपुर के अलावा बिलासपुर में भी सौरभ चंद्राकर की कथित कारोबारी हिस्सेदारी की जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक, शहर के अलग-अलग होटल और क्लब प्रतिष्ठानों में करीब 10 करोड़ रुपये लगाए जाने की बात सामने आई है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि यह रकम किन माध्यमों से कारोबार तक पहुंची। क्या निवेश सीधे बैंक खातों के जरिए हुआ या अलग-अलग व्यक्तियों और कंपनियों के माध्यम से पैसा लगाया गया?
इसके अलावा यह भी जांच की जा रही है कि संबंधित प्रतिष्ठानों में वास्तविक हिस्सेदारी किसकी है और निवेश के बदले किसे कितना लाभ मिला। आने वाले दिनों में इन कारोबारों से जुड़े संचालकों और अन्य संबंधित लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक तौर पर किसी पूछताछ की पुष्टि सामने नहीं आई है।
महादेव सट्टा मामले में अब जांच एजेंसियों का फोकस कथित अपराध की कमाई को वैध कारोबार में निवेश करने के तरीके पर है। होटल, क्लब और रेस्टोरेंट जैसे प्रतिष्ठानों में लगाए गए पैसे का स्रोत पता लगाने के लिए बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की जांच की जा रही है। इस दौरान एजेंसियां कई बिंदुओं पर जानकारी जुटा सकती हैं। इनमें निवेश की तारीख, रकम भेजने वाले व्यक्ति या कंपनी, साझेदारी के समझौते, कारोबार में हिस्सेदारी और मुनाफे के लेनदेन जैसे पहलू शामिल हैं। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं सट्टे से अर्जित कथित अपराध की कमाई को अलग-अलग कंपनियों या लोगों के माध्यम से कारोबार में तो नहीं लगाया गया। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित वित्तीय लेनदेन और संपत्तियों की जांच आगे बढ़ सकती है।
महादेव ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क की जांच में सामने आई रकम का आंकड़ा भी काफी बड़ा है। नवंबर 2026 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अदालत को बताया कि महादेव ऑनलाइन बुक और उससे जुड़ी गतिविधियों से अपराध की कमाई 92 हजार करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। एजेंसी के आकलन के मुताबिक, इसमें अकेले महादेव ऑनलाइन बुक से करीब 75 से 80 हजार करोड़ रुपये और स्काई एक्सचेंज से 11 से 12 हजार करोड़ रुपये की कथित कमाई शामिल है। यह आंकड़ा जांच एजेंसी का अनुमान है। इसे अदालत से साबित हुई अंतिम अपराध की कमाई नहीं माना जा सकता। एजेंसी इस नेटवर्क से जुड़े वित्तीय लेनदेन, बैंक खातों, कंपनियों और संपत्तियों की जांच कर रही है।
जांच में यह बात सामने आई है कि महादेव ऑनलाइन सट्टा का नेटवर्क केवल मोबाइल एप और वेबसाइट के जरिए सट्टा खिलाने तक सीमित नहीं था। आरोप है कि इस नेटवर्क से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल देश और विदेश में संपत्तियां खरीदने, कंपनियों में निवेश करने और अलग-अलग कारोबार खड़े करने में किया गया।
जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि कथित अपराध की कमाई को किन-किन माध्यमों से दूसरे कारोबारों में लगाया गया। रायपुर और बिलासपुर के होटल-क्लब कारोबार में सामने आई कथित हिस्सेदारी को भी इसी जांच का हिस्सा माना जा रहा है। अब एजेंसियों के सामने यह चुनौती है कि निवेश के पीछे मौजूद वास्तविक लोगों और कंपनियों की पहचान की जाए और पैसों के स्रोत का पता लगाया जाए।
महादेव ऑनलाइन सट्टा का मामला वर्ष 2023 में देशभर में चर्चा में आया था। उस समय प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की दुबई में हुई भव्य शादी की जानकारी सामने आई थी। शादी में करीब 200 करोड़ रुपये खर्च होने की बात कही गई थी। मेहमानों को निजी विमानों से दुबई बुलाने और फिल्मी हस्तियों की मौजूदगी को लेकर भी काफी चर्चा हुई थी। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय की जांच में कथित हवाला लेनदेन, फर्जी बैंक खातों, कंपनियों और विदेशों में संपत्तियां खरीदने से जुड़े कई पहलू सामने आए।
जांच एजेंसियों ने सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को इस नेटवर्क का प्रमुख प्रमोटर बताया है। आरोप है कि दोनों दुबई में रहकर अलग-अलग राज्यों और देशों में पैनल के माध्यम से सट्टे का नेटवर्क संचालित करते थे। इस नेटवर्क में पैनल संचालक, ब्रांच संचालक और अन्य सहयोगियों की भूमिका बताई गई है। मोबाइल एप और वेबसाइट के जरिए लोगों को आईडी उपलब्ध कराई जाती थी, जिसके माध्यम से सट्टे का कारोबार चलाया जाता था।
महादेव सट्टा मामले की जांच का दायरा विदेशों तक पहुंच चुका है। मार्च 2026 में ईडी ने सौरभ चंद्राकर और उससे जुड़े लोगों की दुबई स्थित करीब 1,700 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया था। इन संपत्तियों में आलीशान विला, अपार्टमेंट और बुर्ज खलीफा स्थित संपत्तियां भी शामिल बताई गई थीं। इसके बाद जुलाई 2026 में ईडी ने मामले में कुल कुर्क, जब्त और फ्रीज की गई संपत्तियों का मूल्य करीब 3,800 करोड़ रुपये तक पहुंचने की जानकारी दी थी। यह कार्रवाई कथित अपराध की कमाई से बनाई गई संपत्तियों का पता लगाने और उन्हें जांच के दायरे में लाने के प्रयास का हिस्सा है।
रायपुर और बिलासपुर के होटल, क्लब और रेस्टोरेंट कारोबार में सौरभ चंद्राकर की कथित हिस्सेदारी की जानकारी सामने आने के बाद जांच का एक नया पहलू खुला है। अब एजेंसियों की नजर इस बात पर है कि सट्टे से कमाई गई रकम किस रास्ते से इन प्रतिष्ठानों तक पहुंची और इन कारोबारों में वास्तविक हिस्सेदार कौन हैं।
यदि जांच में इन निवेशों का संबंध महादेव ऑनलाइन सट्टा से अर्जित कथित अपराध की कमाई से जुड़ता है, तो संबंधित संपत्तियों और वित्तीय लेनदेन पर आगे कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल जांच एजेंसियां निवेश के स्रोत, साझेदारी के दस्तावेज और बैंक खातों की पड़ताल कर रही हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में होटल, क्लब और रेस्टोरेंट संचालकों से पूछताछ की स्थिति भी स्पष्ट हो सकती है।
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