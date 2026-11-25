महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में जांच एजेंसियों को सौरभ चंद्राकर के कथित निवेश से जुड़े नए इनपुट मिले हैं। सूत्रों के अनुसार, रायपुर के वीआईपी रोड स्थित सात बड़े होटलों के अलावा क्लब और रेस्टोरेंट कारोबार में करीब 200 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी की जानकारी सामने आई है। पंडरी स्थित एक क्लब में भी निवेश किए जाने की बात कही जा रही है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इन प्रतिष्ठानों में निवेश सीधे सौरभ चंद्राकर की ओर से किया गया था या इसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति, कंपनी अथवा कारोबारी नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। जांच का मुख्य बिंदु यह है कि इन कारोबारों में लगी रकम का वास्तविक स्रोत क्या था और जिन लोगों के नाम पर साझेदारी दिखाई गई है, उनमें असली निवेशक कौन हैं। एजेंसियां निवेश की रकम और कारोबार में हिस्सेदारी से जुड़े दस्तावेजों का मिलान कर रही हैं।