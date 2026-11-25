हिमांशु शेखर (Photo Source- Patrika File Photo)
Mahadev Betting App: महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को कानूनी मामलों से बचाने के एवज में तथाकथित रूप से 15 करोड़ रुपए लेने पर गिरफ्तार किए गए वकील हिमांशु शेखर हाई प्रोफाइल शौक रखता था। सौरभ के साथ के साथ चाय-नाश्ता और बकलावा (दुबई की स्पेशल मिठाई) खाने के लिए हिमांशु अक्सर दुबई जाता था। ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट का मरीज होने के कारण शुगर फ्री खाद्य पदार्थ मंगवाता था। साथ ही सट्टा के प्रकरण सेट करने का झांसा देकर सौरभ से रकम लेता था।
सौरभ के बयान के मुताबिक दिसंबर 2023 से मार्च 2024 के बीच हिमांशु ने किस्तों में बड़ी रकम ली। उसने कथित तौर पर कहा था कि यह पैसा भारत में वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। यह रकम दिल्ली और मुंबई के हवाला ऑपरेटरों के जरिए नकद के साथ दुबई पहुंचाई गई। पूछताछ के दौरान मिले इनपुट के आधार पर 21 नवंबर को दिल्ली में हिमांशु के ठिकानों पर पंचशील पार्क स्थित घर से डायरी और हाथ से लिखा पेज मिला। इसमें मुंबई हवाला राजू भाई और वसीम दिल्ली-मुंबई में रकम भेजने से जुड़े उल्लेख बताया जा रहा है। एक अन्य पेज में 10 करोड़, 15 करोड़, 35 करोड़ और 45 करोड़ के साथ हर महीने 60 करोड़ रुपए देने का हिसाब मिलने की जानकारी मिली है। वहीं 7 माह का प्लान भी लिखा गया है। उक्त सभी को जांच के दायरे में लिया गया है।
हिमांशु के मोबाइल फोन की जांच में महादेव बुक से संबंधित 473 एमबी का एक वीडियो मिला है। वहीं 30 अक्टूबर 2023 नाम की वीडियो फाइल और 25 अक्टूबर 2023 की चार पार्टी क्लिप भी मिली हैं। 20 नवंबर को मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़े जाने के दौरान मोबाइल एसएमएस (हिन्दी ट्रांसलेट) बस इतना कह देना कि तुम वहां थे, बाकी सब कुछ वकील पर छोड़ दो वह सब कुछ नकार देगा।
‘‘वे आज थोड़ी-बहुत पूछताछ करके तुम्हें छोड़ देंगे संदेश लिखा था। बताया जाता है कि सौरभ के बयान में हिमांशु का नाम आने के अगले दिन 16 नवंबर को शेखर आईफोन नाम से सेव नंबर के साथ हुई वाट््सऐप चैट में एक मैसेज डिलीट किया गया था। इसकी जांच करने पर पता चला कि मैसेज 22:44:13 बजे भेजा गया था।
ईडी ने विशेष न्यायाधीश की अदालत में हिमांशु को पेश करने के दौरान बताया कि उसकी यास्या मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एक साल में करीब 30 गुना का इजाफा हुआ। 55 लाख की कंपनी में हिमांशु के पास 31 मार्च 2025 तक 75 प्रतिशत शेयर थे। जहां 2022-23 में कंपनी का राजस्व 52.66 लाख था वहीं 2023-24 में 15.55 करोड़ हो गया। हालांकि कंपनी द्वारा कार खरीदी के लिए लोन के साथ ही बैंक खातों में रकम भी जमा था।
हिमांशु के विदेश यात्रा और नेटवर्क को जांच के दायरे में लिया गया है। इमीग्रेशन और पासपोर्ट के आधार पर पता लगाया जा रहा है कि कितने बार विदेश गया। हालांकि अब तक 13 से अधिक विदेश यात्रा करने की जानकारी मिली है।
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