सौरभ के बयान के मुताबिक दिसंबर 2023 से मार्च 2024 के बीच हिमांशु ने किस्तों में बड़ी रकम ली। उसने कथित तौर पर कहा था कि यह पैसा भारत में वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। यह रकम दिल्ली और मुंबई के हवाला ऑपरेटरों के जरिए नकद के साथ दुबई पहुंचाई गई। पूछताछ के दौरान मिले इनपुट के आधार पर 21 नवंबर को दिल्ली में हिमांशु के ठिकानों पर पंचशील पार्क स्थित घर से डायरी और हाथ से लिखा पेज मिला। इसमें मुंबई हवाला राजू भाई और वसीम दिल्ली-मुंबई में रकम भेजने से जुड़े उल्लेख बताया जा रहा है। एक अन्य पेज में 10 करोड़, 15 करोड़, 35 करोड़ और 45 करोड़ के साथ हर महीने 60 करोड़ रुपए देने का हिसाब मिलने की जानकारी मिली है। वहीं 7 माह का प्लान भी लिखा गया है। उक्त सभी को जांच के दायरे में लिया गया है।