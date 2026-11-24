Mahadev Online Betting App: महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच अब दिल्ली के वकील हिमांशु शेखर तक पहुंच गई है। महादेव एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के बयानों में हिमांशु के संपर्कों और कथित लेनदेन को लेकर कई अहम दावे सामने आए हैं। आरोप है कि हिमांशु ने महादेव प्रमोटरों को कानूनी राहत दिलाने और उनके खिलाफ चल रहे मामलों को मैनेज कराने का भरोसा देकर करीब 55 से 60 करोड़ रुपये वसूले। ईडी ने हिमांशु को विशेष अदालत में पेश कर 28 नवंबर तक अपनी कस्टडी में लिया है। अब जांच एजेंसी उसके संपर्कों, विदेश यात्राओं और कथित वित्तीय लेनदेन की पड़ताल कर रही है।