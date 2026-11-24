Religious Conversion: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। जिले की चार ग्राम पंचायतों सोगड़ा, चढ़िया, डूमरटोली और टेम्पू में ग्रामसभा के फैसले के बाद गांवों के प्रवेश मार्गों पर बोर्ड लगाए गए हैं। इन बोर्डों पर पास्टर, फादर और सिस्टर के गांव में प्रवेश पर रोक की बात लिखी गई है। जशपुर विधायक रायमुनी भगत की मौजूदगी में भी बोर्ड लगाए गए। आदिवासी समाज के कुछ लोग इसे अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाने की पहल बता रहे हैं। वहीं, ईसाई आदिवासी महासभा ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। इस मुद्दे को लेकर जिले में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है।