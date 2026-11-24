छत्तीसगढ़ के गांवों में धर्मांतरण के खिलाफ बोर्ड(photo-patrika)
Religious Conversion: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। जिले की चार ग्राम पंचायतों सोगड़ा, चढ़िया, डूमरटोली और टेम्पू में ग्रामसभा के फैसले के बाद गांवों के प्रवेश मार्गों पर बोर्ड लगाए गए हैं। इन बोर्डों पर पास्टर, फादर और सिस्टर के गांव में प्रवेश पर रोक की बात लिखी गई है। जशपुर विधायक रायमुनी भगत की मौजूदगी में भी बोर्ड लगाए गए। आदिवासी समाज के कुछ लोग इसे अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाने की पहल बता रहे हैं। वहीं, ईसाई आदिवासी महासभा ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। इस मुद्दे को लेकर जिले में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है।
जानकारी के मुताबिक, जशपुर जिले की चार ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों ने ग्रामसभा की बैठक आयोजित कर प्रस्ताव पारित किया था। इसके बाद सोगड़ा, चढ़िया, डूमरटोली और टेम्पू गांवों के रास्तों पर बोर्ड लगाए गए। इन पर पास्टर, फादर और सिस्टर के प्रवेश पर रोक से जुड़ा संदेश लिखा गया है। बोर्डों पर पेसा कानून 1996 के तहत ग्रामसभा के अधिकारों और आदिवासी परंपराओं के संरक्षण का भी उल्लेख किया गया है।
आदिवासी समाज के कुछ लोगों का कहना है कि गांवों में अपनी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक पहचान को बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। उनका आरोप है कि क्षेत्र में धर्मांतरण की गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिन्हें रोकने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करना जरूरी है। आदिवासी नेता संतन भगत ने कहा कि धर्मांतरण रोकने और पुरानी परंपराओं को सुरक्षित रखने के लिए गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
चार ग्राम पंचायतों में बोर्ड लगाए जाने के बाद अब जिले की अन्य पंचायतों में भी इस तरह के बोर्ड लगाने की तैयारी की जा रही है। आदिवासी नेताओं का कहना है कि इस अभियान के जरिए लोगों को अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। उनका मानना है कि इससे आदिवासी समाज की पहचान और पारंपरिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।
दूसरी ओर, ईसाई आदिवासी महासभा के प्रदेशाध्यक्ष अनिल किस्पोट्टा ने बोर्ड लगाए जाने का विरोध किया है। उनका कहना है कि इस तरह के बोर्ड लगाकर समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए, न कि इस तरह के बोर्ड लगाकर किसी समुदाय के लोगों के प्रवेश पर रोक लगानी चाहिए। उनके मुताबिक, केवल बोर्ड लगाने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा।
जशपुर में धर्मांतरण का मुद्दा पहले भी चर्चा और विवाद का विषय रहा है। अब चार ग्राम पंचायतों में लगाए गए बोर्डों के बाद एक बार फिर इस पर बहस तेज हो गई है। एक पक्ष इसे आदिवासी संस्कृति और परंपराओं की सुरक्षा से जोड़कर देख रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे सामाजिक विभाजन की कोशिश बता रहा है। आने वाले दिनों में अन्य पंचायतों में भी ऐसे बोर्ड लगाए जाने की तैयारी के बीच यह मुद्दा और गरमा सकता है।
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