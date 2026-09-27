जशपुर में तीन ट्रकों की जोरदार भिड़ंत, सड़क पार कर रही 18 बकरियों की मौत, सड़क पर लगा जाम

जशपुर के लावाकेरा में बड़ा सड़क हादसा (Photo Source- Patrika)
Three Truck Collision: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में रविवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। लावाकेरा पुलिस बैरियर के पास तीन ट्रकों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के दौरान सड़क पार कर रही करीब 17 से 18 बकरियां भी ट्रकों की चपेट में आ गईं। सभी बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। तीनों ट्रकों के सड़क पर खड़े होने और बकरियों की मौत के कारण यातायात प्रभावित हो गया। देखते ही देखते सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हुई।
जानकारी के मुताबिक, रविवार को लावाकेरा पुलिस बैरियर के पास पहले दो ट्रकों के बीच टक्कर हुई। दोनों वाहनों की भिड़ंत के कुछ ही देर बाद पीछे से आ रहा तीसरा ट्रक भी अनियंत्रित होकर दोनों ट्रकों से जा टकराया। एक साथ तीन ट्रकों के टकराने से मौके पर स्थिति गंभीर हो गई। हादसे के बाद सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने लगी। आसपास मौजूद लोगों की भीड़ भी मौके पर जुट गई।
हादसे के समय बड़ी संख्या में बकरियां सड़क पार कर रही थीं। इसी दौरान तीनों ट्रकों की टक्कर के बीच कई बकरियां वाहनों की चपेट में आ गईं। बताया जा रहा है कि करीब 18 बकरियों की मौत हुई है। हादसे के बाद सड़क पर बकरियां मृत अवस्था में पड़ी थीं। इससे मौके पर मौजूद लोगों में भी अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को दी।
तीन ट्रकों की टक्कर के बाद सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई। कुछ समय में दोनों ओर वाहनों की कतार लगने लगी और जाम जैसी स्थिति बन गई। इससे लावाकेरा मार्ग से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सामान्य करने की तैयारी शुरू की। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने और सड़क को खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है।
हादसे की सूचना मिलने के बाद तपकरा तहसीलदार, एसडीएम और तपकरा थाना पुलिस की टीम मौके के लिए रवाना हुई। प्रशासनिक अधिकारी घटना की जानकारी जुटा रहे हैं। पुलिस हादसे के कारणों की भी जांच करेगी। तीनों ट्रकों की टक्कर किस वजह से हुई और हादसे के समय वाहनों की स्थिति क्या थी, इसकी जानकारी जांच के बाद सामने आएगी।
लावाकेरा क्षेत्र में हुए इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भी चिंता का माहौल है। सड़क पर बकरियों के झुंड के आने और उसी समय ट्रकों की टक्कर होने से बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल प्रशासन और पुलिस की टीम स्थिति को सामान्य करने में जुटी है। हादसे में किसी व्यक्ति के घायल होने की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। पुलिस की जांच और मौके की कार्रवाई के बाद हादसे से जुड़ी और जानकारी सामने आने की उम्मीद है।
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