जशपुर में तीन ट्रकों की जोरदार भिड़ंत, सड़क पार कर रही 18 बकरियों की मौत, सड़क पर लगा जाम

Three Truck Collision: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में रविवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। लावाकेरा पुलिस बैरियर के पास तीन ट्रकों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के दौरान सड़क पार कर रही करीब 17 से 18 बकरियां भी ट्रकों की चपेट में आ गईं। सभी बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। तीनों ट्रकों के सड़क पर खड़े होने और बकरियों की मौत के कारण यातायात प्रभावित हो गया। देखते ही देखते सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हुई।