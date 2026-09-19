बालोद में बड़ा सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर खेत में पलटी 25 यात्रियों से भरी बस, कंडक्टर की मौत

जानकारी के अनुसार, हादसे के समय बस में 35 से अधिक यात्री सवार थे। अचानक बस का पहिया का पट्टा टूट गया, जिसके बाद चालक बस पर नियंत्रण नहीं रख सका। देखते ही देखते बस सड़क से उतरकर खेत में पलट गई। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। दुर्घटना में बस के कंडक्टर को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं बस में सवार करीब 25 यात्रियों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की।