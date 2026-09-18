‘हनुमान अंश’ डाउनलोड करने के चक्कर में शिक्षक के खाते से 1.34 लाख पार, बालोद से सामने आए 3 केस, लाखों की ठगी

बालोद जिले में साइबर ठगी का दूसरा मामला भी सामने आया है। इसमें साइबर ठगों ने अलग तरीका अपनाया। आरोपी ने खुद को परिचित बताकर सेवानिवृत्त अधिकारी से संपर्क किया और बातचीत के दौरान उन्हें अपने झांसे में ले लिया। आरोपी की बातों पर भरोसा करने के बाद सेवानिवृत्त अधिकारी ने उसके कहने पर पैसे ट्रांसफर कर दिए। बाद में जब उन्हें ठगी का अहसास हुआ तो उन्होंने पुलिस से शिकायत की। इस मामले में उनके खाते से करीब 2.66 लाख रुपये की रकम ठगी गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। मामले में लेनदेन से जुड़ी जानकारी के आधार पर जांच की जा रही है।