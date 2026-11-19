ख्याति परिहार छत्तीसगढ़ पत्रिका ऑनलाइन में कंटेंट क्रिएटर के रूप में कार्यरत हैं। मीडिया क्षेत्र में वर्ष 2022 से सक्रिय हैं। IBC24 न्यूज चैनल में इंटर्नशिप के माध्यम से पत्रकारिता की शुरुआत की। इसके बाद राजस्थान पत्रिका में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। वर्ष 2023 से वे छत्तीसगढ़ पत्रिका डॉट कॉम में कंटेंट क्रिएटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। उन्हें क्राइम, राजनीति, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी खबरों के लेखन का व्यापक अनुभव है। वे फील्ड रिपोर्टिंग और लाइव कवरेज में भी सक्रिय रही हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रील आधारित न्यूज़ प्रेजेंटेशन में भी उन्हें दक्षता प्राप्त है। सोशल मीडिया संचालन और कंटेंट प्रस्तुति में भी उनका अनुभव है। उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वे प्रिंट और डिजिटल मीडिया दोनों में दक्ष हैं और लगातार सक्रिय रूप से कार्यरत हैं।