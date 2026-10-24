4.10 लाख से 2 लाख रुपये पर आई चांदी, रायपुर के बाजार में मचा हड़कंप, निवेशकों-कारोबारियों के 1000 करोड़ डूबे

इस भारी मंदी की सबसे बड़ी मार आम आदमी और छोटे निवेशकों पर पड़ी है, जिन्होंने भाव और चढ़ने की उम्मीद में अपनी गाढ़ी कमाई इसमें झोंक दी थी। रिकवरी का कोई मौका न मिलने के कारण वे गहरे आर्थिक संकट में फंस गए हैं। स्थिति यह है कि कई सराफा कारोबारियों ने कर्ज लेकर या बाजार से ब्याज पर पैसा उठाकर इसमें निवेश किया था। अब मूलधन चुकाना तो दूर, उन्हें ब्याज चुकाने के लाले पड़ गए हैं। रायपुर सराफा बाजार में लगभग 3000 कारोबारी हैं। हालांकि, अधिकांश स्थापित और प्रतिष्ठित सराफा कारोबारी इस तरह के जोखिम भरे (सट्टेबाजी वाले) कारोबार के सख्त खिलाफ हैं। उनका मानना है कि ऐसे कृत्रिम उतार-चढ़ाव से वास्तविक व्यापार और बाजार की साख दोनों प्रभावित होती हैं।