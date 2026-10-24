24 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

4.10 लाख से 2 लाख रुपये पर आई चांदी, रायपुर के बाजार में मचा हड़कंप, निवेशकों-कारोबारियों के 1000 करोड़ डूबे

Silver Price Fall: चांदी की कीमतों में भारी गिरावट ने निवेशकों और कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। जनवरी 2026 में वायदा बाजार में 4.10 लाख रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची चांदी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में गिरकर करीब 2 लाख रुपये प्रति किलो पर आ गई।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

image

नारद योगी

Updated: 24 Oct 2026, 11:09 AM IST

Gold Price Today

चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। (PC: AI)

रायपुर@नारद योगी। Silver Price Crash: सराफा बाजार में इन दिनों भारी हलचल मची हुई है। सोने-चांदी के दामों में आए उतार-चढ़ाव ने निवेशकों और कारोबारियों की नींद उड़ा दी है। जनवरी 2026 में जो चांदी वायदा कारोबार में 4 लाख 10 हजार रुपए प्रति किलो के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई थी, वह अब धड़ाम होकर दीवाली से पहले 2 लाख रुपए प्रति किलो पर आ गई है। चांदी के भाव आधे से भी कम होने के कारण राजधानी के आम ग्राहकों, छोटे निवेशकों और कई कारोबारियों के करीब एक हजार करोड़ रुपए डूब गए हैं। इस बड़ी मंदी से बाजार में चारों तरफ चिंता का माहौल है।

बीते कुछ महीनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो, 23 अक्टूबर 2025 को चांदी का भाव करीब 1 लाख 57 हजार रुपए प्रति किलो था, जो छलांग लगाते हुए 28 जनवरी 2026 को 4 लाख 10 हजार रुपए के रेकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। निवेशकों को उम्मीद थी कि भाव और ऊपर जाएंगे, लेकिन इसके बाद कीमतों में लगातार गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया। अब अक्टूबर 2026 के अंतिम सप्ताह में चांदी गिरकर 2 लाख रुपए प्रति किलो पर आ गई है। इसी तरह, इस अवधि में सोना भी 1 लाख 86 हजार रुपए से घटकर 1 लाख 46 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास आ गया है।

आम ग्राहकों और कर्ज में डूबे कारोबारियों पर दोहरी मार

इस भारी मंदी की सबसे बड़ी मार आम आदमी और छोटे निवेशकों पर पड़ी है, जिन्होंने भाव और चढ़ने की उम्मीद में अपनी गाढ़ी कमाई इसमें झोंक दी थी। रिकवरी का कोई मौका न मिलने के कारण वे गहरे आर्थिक संकट में फंस गए हैं। स्थिति यह है कि कई सराफा कारोबारियों ने कर्ज लेकर या बाजार से ब्याज पर पैसा उठाकर इसमें निवेश किया था। अब मूलधन चुकाना तो दूर, उन्हें ब्याज चुकाने के लाले पड़ गए हैं। रायपुर सराफा बाजार में लगभग 3000 कारोबारी हैं। हालांकि, अधिकांश स्थापित और प्रतिष्ठित सराफा कारोबारी इस तरह के जोखिम भरे (सट्टेबाजी वाले) कारोबार के सख्त खिलाफ हैं। उनका मानना है कि ऐसे कृत्रिम उतार-चढ़ाव से वास्तविक व्यापार और बाजार की साख दोनों प्रभावित होती हैं।

वायदा कारोबार पर लगे पूरी तरह प्रतिबंध: हरख मालू

छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू का कहना है कि वायदा कारोबार पूरी तरह सट्टेबाजी का रूप ले चुका है। इसमें सोने-चांदी के भाव वास्तविक मांग के बजाय बनावटी और कृत्रिम तरीके से तय होते हैं। इसके चलते छोटे कारोबारी, निवेशक और आम ग्राहक भ्रमित होकर अपनी जमापूंजी गंवा बैठते हैं। उन्होंने मांग की है कि ऐसे बाजार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगना चाहिए ताकि आम जनता की मेहनत की कमाई सुरक्षित रह सके।

कारोबार से जुड़े कानूनी प्रावधान

राष्ट्रीय विनियामक ढांचा: भारत में सोने-चांदी सहित सभी कमोडिटी फ्यूचर्स (वायदा) और ऑप्शंस ट्रेडिंग देश के अधिकृत एक्सचेंजों जैसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के माध्यम से संचालित होती है। यह पूरी तरह से वैधानिक है और इस पर शीर्ष बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कड़े नियम और कमोडिटी डेरिवेटिव्स रेगुलेशंस लागू होते हैं।

छत्तीसगढ़ में स्थानीय कानून की स्थिति: छत्तीसगढ़ राज्य या किसी अन्य राज्य सरकार के पास अलग से कमोडिटी वायदा बाजार को प्रतिबंधित करने या नियंत्रित करने का स्वतंत्र कानूनी अधिकार नहीं है, क्योंकि यह केंद्र सरकार और सेबी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हालांकि, अवैध रूप से बिना लाइसेंस के डब्बा ट्रेडिंग छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में पूरी तरह से गैरकानूनी और दंडनीय अपराध है।

कार्रवाई के प्रावधान: स्थानीय पुलिस और प्रशासन अक्सर अवैध 'डब्बा ट्रेडिंग' के खिलाफ आयकर विभाग और नियामक एजेंसियों के साथ मिलकर छापेमार कार्रवाई करते हैं, क्योंकि इसमें भारी मात्रा में टैक्स की चोरी और हवाला का जोखिम रहता है। वैध वायदा कारोबार केवल सेबी-पंजीकृत ब्रोकर के माध्यम से ही किया जा सकता है, लेकिन सराफा एसोसिएशन जैसी संस्थाएं इसकी प्रकृति को सट्टेबाजी बताते हुए इस पर पूर्ण राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने की मांग लंबे समय से करती रही हैं।

सोना-चांदी खरीदना हुआ आसान! एक ही दिन में भारी गिरावट, रायपुर में कीमतों में आई जबरदस्त कमी

ये भी पढ़ें
Gold and Silver Price

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

24 Oct 2026, 11:09 AM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 4.10 लाख से 2 लाख रुपये पर आई चांदी, रायपुर के बाजार में मचा हड़कंप, निवेशकों-कारोबारियों के 1000 करोड़ डूबे

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

करोड़ों खर्च, फिर भी स्मार्ट सिटी का सपना अधूरा, अरुण साव बोले- कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ भ्रष्टाचार…

Chhattisgarh News
रायपुर

मंत्री का भरोसा कोरा, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी के लिए 25 से 50 लाख की संपत्ति गिरवी रखने की शर्त, जानें क्या है पूरा विवाद और नियम?

Chhattisgarh Medical Education
रायपुर

छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 45 ट्रेनें रद्द! उत्कल और साउथ बिहार एक्सप्रेस का भी बदला रूट, देखें पूरी लिस्ट

CG Train Cancelled
रायपुर

BREAKING: रायपुर नगर निगम का बड़ा फैसला! 31 दिसंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स चुकाएं, पाएं 4% डिस्काउंट

BREAKING
रायपुर

Sharad Purnima 2026: शरद पूर्णिमा पर रायपुर में सजेगा विशेष दरबार, जानिए क्यों खास है इस रात चांदनी में रखी खीर का सेवन

Sharad Purnima 2026
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.