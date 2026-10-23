BREAKING: रायपुर नगर निगम का बड़ा फैसला! 31 दिसंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स चुकाएं, पाएं 4% डिस्काउंट

राजस्व संग्रह को गति देने के लिए नगर निगम ने चालू वित्त वर्ष में करदाताओं को विशेष प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो नागरिक 31 दिसंबर 2026 तक अपना पूरा संपत्तिकर (प्रॉपर्टी टैक्स) जमा करेंगे, उन्हें नियमानुसार 4% की छूट प्रदान की जाए। इस छूट का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए सभी जोन कमिश्नरों और सहायक राजस्व अधिकारियों को अभियान चलाकर वसूली प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, लंबे समय से टैक्स न भरने वाले बड़े बकायेदारों से सख्ती से वसूली करने के आदेश भी जारी किए गए हैं।