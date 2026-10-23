Raipur Diya Making News: रायपुरा के 400 परिवारों की दीवाली तैयारी, जानिए संघर्ष और हुनर की कहानी

Raipur Diya Making News @त्रिलोचन मानिकपुरी: दीपावली के पावन पर्व पर घरों को रोशन करने के लिए छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के रायपुरा क्षेत्र में करीब 400 परिवार पूरी तन्मयता से मिट्टी के दीये और अन्य सजावटी सामान तैयार करने में जुटे हैं। इन परिवारों के लिए दीपावली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि सालभर की कड़ी मेहनत और अपने पारंपरिक हुनर को बाजार तक पहुंचाने का एक बड़ा अवसर है। यहां चाक पर ढलती मिट्टी से न केवल पारंपरिक दीये, बल्कि मिट्टी के बर्तन और देवी-देवताओं की मूर्तियां भी गढ़ी जा रही हैं, जो हर घर के आँगन को रोशन करेंगी।