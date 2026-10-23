‘सरकार नहीं चाहती कि किसान मना सकें दीपावली’, भूपेश बघेल का सरकार पर बड़ा हमला

पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि पिछले वर्ष का 51.50 लाख टन चावल अभी तक भारतीय खाद्य निगम (FCI) में पूरी तरह जमा नहीं किया जा सका है। राईस मिलरों और संग्रहण केंद्रों पर जगह की कमी के चलते व्यवस्था चरमरा गई है, और इसी नाकामी को छुपाने के लिए धान खरीदी के कार्यों को टाला जा रहा है। इसके अलावा, उन्होंने पटवारियों की हड़ताल पर गहरी चिंता जताई, जिसके कारण 31 अक्टूबर तक धान खरीदी के वास्ते किसानों का पंजीयन कार्य भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।