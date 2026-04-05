7 हजार मीट्रिक टन धान अब भी केंद्रों में पड़ा, उठाव अधूरा… 121 राइस मिलरों को नोटिस जारी

इसी प्रकार 1 हजार से 2 हजार मीट्रिक टन चावल जमा नहीं करने वाले मिलरों में गोयल एग्रो इंडस्ट्रीज, अमित एग्रो प्रो., श्रीओम राइस टेक प्रा.लि., आर्यन राइस इंडस्ट्रीज, ङ्क्षजदलानी राइस मिल, गोयल एग्रो इंडस्ट्रीज प्रा.लि., गुरुनानक राइस इंडस्ट्रीज, कोनार्क इंडस्ट्रीज, गोयल एग्रो निर्मला राइस मिल, श्रीतिरूपति राइस इंडस्ट्रीज, विद्याश्री राइस मिल एवं मां संतोषी राइस मिल शामिल है। रायपुर खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने कहा की चावल जमा नहीं करने वाले 121 राइस मिलरों को नोटिस जारी किया है। 30 अप्रैल को चावल जमा करने की अंतिम तारीख है।