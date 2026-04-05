रायपुर में ट्रैफिक सुधार की बड़ी पहल! इस साल बनेंगे 4 फ्लाईओवर्स, जीई रोड से VIP रोड तक होगा बड़ा बदलाव

New Flyovers Raipur: छत्तीसगढ़ के रायपुर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए इस साल चार नए फ्लाईओवर और ओवरपास के निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग (PWD) ने इन परियोजनाओं के लिए कुल 360 करोड़ 35 लाख 93 हजार रुपए की स्वीकृति दी है। इन निर्माण कार्यों से शहर के यातायात को तेज, सुगम और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।