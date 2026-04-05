Weather Alert: पश्चिमी विक्षोभ का तगड़ा असर, छत्तीसगढ़ में आज और कल आंधी-तूफान व बारिश की चेतावनी

राजधानी में शनिवार को अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री रहा, जो सामान्य है। न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री रहा। यह सामान्य से 3.1 डिग्री अधिक है। दरअसल दिन व रात में बादल छाने से दोपहर का तापमान तो गिर जाता है, लेकिन रात का तापमान बढ़ जाता है। दिन में राहत है, लेकिन रात में हल्की उमस के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि दिन में ज्यादा गर्मी नहीं होना लोगों को राहत दे रहा है। 39.5 डिग्री के साथ राजनांदगांव सबसे ज्यादा गर्म रहा। वहीं 20.6 डिग्री के साथ दुर्ग की रात का तापमान सबसे कम रहा। पिछले 24 घंटे में नानगुर में 30 व जगदलपुर में 15 मिमी पानी गिरा है। राजधानी में फुहारें भी नहीं पड़ीं हैं।