Raipur Nagar Nigam: रायपुर निगम में आज MIC की अहम बैठक, कई अहम मुद्दों पर लग सकती है मुहर

MIC Meeting Raipur: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर नगर निगम में आज मेयर इन काउंसिल (एमआईसी) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है। महापौर मीनल चौबे की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में शहर के विकास कार्यों, अधोसंरचना सुधार और जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक सुबह 11:30 बजे महात्मा गांधी सदन स्थित एमआईसी कक्ष में आयोजित होगी। इस बैठक में निगम आयुक्त संबित मिश्रा सहित सभी अपर आयुक्त, उपायुक्त, जोन कमिश्नर, विभाग प्रमुख अधिकारी और एमआईसी सदस्य शामिल होंगे। बैठक को लेकर निगम प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज अंतिम मुहर लग सकती है।