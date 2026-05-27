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रायपुर

Raipur Nagar Nigam: रायपुर निगम में आज MIC की अहम बैठक, कई अहम मुद्दों पर लग सकती है मुहर

Raipur Nagar Nigam: रायपुर नगर निगम में आज महापौर मीनल चौबे की अध्यक्षता में एमआईसी की अहम बैठक होगी। बैठक में विकास कार्यों, सड़क डामरीकरण, पंद्रहवें वित्त आयोग की राशि के उपयोग और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर फैसले लिए जा सकते हैं।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

May 27, 2026

MIC Meeting Raipur

MIC Meeting Raipur(photo-patrika)

MIC Meeting Raipur: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर नगर निगम में आज मेयर इन काउंसिल (एमआईसी) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है। महापौर मीनल चौबे की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में शहर के विकास कार्यों, अधोसंरचना सुधार और जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक सुबह 11:30 बजे महात्मा गांधी सदन स्थित एमआईसी कक्ष में आयोजित होगी। इस बैठक में निगम आयुक्त संबित मिश्रा सहित सभी अपर आयुक्त, उपायुक्त, जोन कमिश्नर, विभाग प्रमुख अधिकारी और एमआईसी सदस्य शामिल होंगे। बैठक को लेकर निगम प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज अंतिम मुहर लग सकती है।

MIC Meeting Raipur: पंद्रहवें वित्त आयोग की राशि के उपयोग पर होगा बड़ा फैसला

एमआईसी बैठक का सबसे अहम एजेंडा पंद्रहवें वित्त आयोग मद से प्राप्त राशि के उपयोग को लेकर है। निगम प्रशासन इस राशि को शहर की मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने और विकास कार्यों में खर्च करने की योजना तैयार कर चुका है। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि सड़क निर्माण, नाली व्यवस्था, पेयजल सुविधा, स्ट्रीट लाइट और स्वच्छता से जुड़े कई कार्यों को मंजूरी मिल सकती है। निगम का फोकस इस बार शहर के उन इलाकों पर भी रहेगा जहां लंबे समय से विकास कार्य अधूरे पड़े हैं।

सड़क डामरीकरण के प्रस्तावों पर रहेगी खास नजर

राजधानी में मानसून से पहले सड़कों की हालत सुधारना निगम प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। ऐसे में बैठक में सड़क डामरीकरण और मरम्मत से जुड़े कई प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। शहर के कई हिस्सों में सड़कों के खराब होने और गड्ढों की शिकायत लगातार सामने आ रही है। इसे देखते हुए निगम प्रशासन व्यापक स्तर पर सड़क सुधार कार्य शुरू करने की तैयारी में है। एमआईसी की मंजूरी मिलने के बाद विभिन्न जोनों में डामरीकरण कार्यों को गति दी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार बरसात शुरू होने से पहले मुख्य मार्गों और कॉलोनियों की सड़कों को दुरुस्त करने की योजना बनाई गई है ताकि लोगों को आवागमन में परेशानी न हो।

निगम कर्मचारियों के चिकित्सा क्षतिपूर्ति मामलों पर भी चर्चा

बैठक में निगम कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़े चिकित्सा क्षतिपूर्ति प्रकरणों पर भी निर्णय लिया जाएगा। लंबे समय से लंबित कई मामलों को आज मंजूरी मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी खर्चों की प्रतिपूर्ति को लेकर निगम प्रशासन सकारात्मक रुख अपना सकता है। इससे कर्मचारियों और अधिकारियों को राहत मिलने की संभावना है।

गरीबों के पेंशन प्रकरणों पर भी होगा मंथन

एमआईसी बैठक में गरीब और जरूरतमंद लोगों से जुड़े पेंशन प्रकरणों पर भी चर्चा होगी। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने के लिए कई प्रस्ताव रखे जाएंगे। निगम प्रशासन वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित सहायता और अन्य सामाजिक योजनाओं के लंबित मामलों का निराकरण करने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। इससे शहर के हजारों जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।

विकास कार्यों को लेकर निगम प्रशासन पर बढ़ी जिम्मेदारी

राजधानी में लगातार बढ़ती आबादी और शहरी विस्तार के बीच नगर निगम पर विकास कार्यों को तेज करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। सड़क, जल निकासी, साफ-सफाई और ट्रैफिक जैसी समस्याओं को लेकर आम नागरिक लगातार शिकायतें कर रहे हैं। ऐसे में आज होने वाली एमआईसी बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि बैठक में लिए गए फैसलों का सीधा असर शहर के विकास कार्यों और आम जनता की सुविधाओं पर पड़ेगा।

मानसून से पहले अधोसंरचना मजबूत करने की तैयारी

निगम प्रशासन मानसून से पहले शहर की अधोसंरचना को मजबूत करने में जुटा हुआ है। जलभराव वाले इलाकों की पहचान, नालों की सफाई और सड़क मरम्मत जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। एमआईसी बैठक में इन विषयों पर भी विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। अधिकारियों का कहना है कि बरसात के दौरान लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए पहले से तैयारियां की जा रही हैं।

शहरवासियों की नजर बैठक के फैसलों पर

रायपुर नगर निगम की इस बैठक पर शहरवासियों की नजरें टिकी हुई हैं। खासकर सड़क, सफाई और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर जनता को ठोस फैसलों की उम्मीद है। अब देखना होगा कि एमआईसी बैठक में किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है और शहर के विकास के लिए निगम प्रशासन कौन-कौन से बड़े फैसले लेता है।

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Updated on:

27 May 2026 11:11 am

Published on:

27 May 2026 11:09 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur Nagar Nigam: रायपुर निगम में आज MIC की अहम बैठक, कई अहम मुद्दों पर लग सकती है मुहर

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