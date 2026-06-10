Chhattisgarh Politics: 15 हजार का प्रलोभन देकर किसानों को गुमराह न करें सरकार, पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू का बड़ा बयान

धनेंद्र साहू ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार धान खरीदी की बढ़ती मात्रा और भंडारण की समस्या को लेकर चिंतित है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान से तैयार चावल का पर्याप्त उठाव नहीं किए जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो तथा चावल के पूर्ण उठाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, तो किसानों के सामने ऐसी समस्या खड़ी नहीं होगी। साहू ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को धान उत्पादन कम करने की दिशा में काम करने के बजाय किसानों की उपज के उचित प्रबंधन और विपणन पर ध्यान देना चाहिए।