CGPSC भर्ती घोटाले में ED की एंट्री, पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी गिरफ्तार

ED की जांच का मुख्य फोकस भर्ती घोटाले से अर्जित कथित अवैध धन और उसके उपयोग पर रहेगा। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि भर्ती प्रक्रिया में यदि अवैध लेन-देन हुआ, तो उस राशि को किन माध्यमों से स्थानांतरित किया गया और उसका इस्तेमाल कहां किया गया। सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में मामले से जुड़े अन्य लोगों से भी पूछताछ हो सकती है।