Dharmendra Pradhan Resignation: PM की कुर्सी बचाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान से लिया गया इस्तीफा’, PCC चीफ दीपक बैज का बड़ा दावा, देखें VIDEO

Deepak Baij Statement Dharmendra Pradhan: NEET-UG विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बैज ने दावा किया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नैतिकता के आधार पर नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी बचाने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा कि छात्रों के बढ़ते आंदोलन और जनता के दबाव के बाद केंद्र सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। दीपक बैज ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट भी साझा किया है।