Chhattisgarh Politics: ‘हद में रहिए भाजपा वालो!’ VIDEO पोस्ट कर भूपेश बघेल ने BJP पर लगाए गंभीर आरोप

भूपेश बघेल ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के बावजूद एफआईआर कांग्रेस के लोगों के खिलाफ दर्ज की गई। अपने पोस्ट में उन्होंने इसे पुलिस के संरक्षण में भाजपा सरकार द्वारा किया गया सुनियोजित हमला बताया और इसकी तुलना दिल्ली में छात्रों के साथ हुई घटनाओं से की। पोस्ट के अंत में उन्होंने पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए लिखा कि भाजपा से तो कांग्रेस राजनीतिक रूप से निपट लेगी, लेकिन पुलिस अधिकारी यह ध्यान रखें कि भाजपा सरकार स्थायी नहीं है और भविष्य में उन्हें जवाब देना होगा।