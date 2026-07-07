नकटी जमीन विवाद में मंत्री केदार कश्यप का पलटवार, बोले- 2020 में कांग्रेस ने ही शुरू की थी आवंटन प्रक्रिया

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने नकटी के ग्रामीणों के मकान तोडऩे के समर्थन में मंत्री केदार कश्यप के बयान को भाजपा की बेशर्मी बताया। उन्हें मंत्री से माफी मांगने और तोड़े गए मकान को फिर से बनाने की मांग की है। शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार ने बरसात में गरीबों के मकान उजाडक़र महापाप किया है। उन्होंने सवाल किया कि विधायक कॉलोनी के लिए पर्याप्त जगह होने के बावजूद नकटी के मकान क्यों तोड़े गए और यह तोड़-फोड़ किसके निजी हितों के लिए हुई?