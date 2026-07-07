छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए नई शुरुआत, मुफ्त मिलेट हेल्थ फूड कार्ट से मिलेगा रोजगार

Millet Health Food Cart: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और छत्तीसगढ़ की पारंपरिक मिलेट (श्रीअन्न) खाद्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (सीएसवीटीयू) की सेक्शन 8 कंपनी ’सीएसवीटीयू-फोर्टे’ ने आरईसी लिमिटेड (नई दिल्ली) के सहयोग से एक अनोखी पहल शुरू की है। इस योजना के तहत महिला स्व-सहायता समूहों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए नि:शुल्क मिलेट हेल्थ फूड कार्ट उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रथम चरण में 72 मिलेट कार्ट वितरित करने का लक्ष्य है, जिन्हें स्थानीय प्रशासन की मदद से प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया जाएगा।