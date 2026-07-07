7 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए नई शुरुआत, मुफ्त मिलेट हेल्थ फूड कार्ट से मिलेगा रोजगार

Chhattisgarh Millet News: छत्तीसगढ़ में महिला स्व-सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 72 नि:शुल्क मिलेट हेल्थ फूड कार्ट दिए जाएंगे।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jul 07, 2026

Millet Health Food Cart

मुफ्त मिलेट हेल्थ फूड कार्ट (photo source- Patrika)

Millet Health Food Cart: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और छत्तीसगढ़ की पारंपरिक मिलेट (श्रीअन्न) खाद्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (सीएसवीटीयू) की सेक्शन 8 कंपनी ’सीएसवीटीयू-फोर्टे’ ने आरईसी लिमिटेड (नई दिल्ली) के सहयोग से एक अनोखी पहल शुरू की है। इस योजना के तहत महिला स्व-सहायता समूहों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए नि:शुल्क मिलेट हेल्थ फूड कार्ट उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रथम चरण में 72 मिलेट कार्ट वितरित करने का लक्ष्य है, जिन्हें स्थानीय प्रशासन की मदद से प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया जाएगा।

इस पहल के अंतर्गत न केवल मिलेट कार्ट दिए जा रहे हैं, बल्कि सीएसवीटीयू परिसर (दुर्ग), ग्राम खम्हरिया और रावेलीडीह में स्थित प्राथमिक मिलेट प्रसंस्करण इकाइयों एवं ग्रामोद्योग केंद्रों के संचालन के लिए भी महिला समूहों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक पंजीकृत समूह विस्तृत जानकारी और आवेदन प्रक्रिया के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।

Self Help Groups Chhattisgarh: प्रशिक्षण और उद्यमिता पर जोर

कुलपति डॉ. अरुण अरोरा ने कहा कि यह पहल ’वोकल फॉर लोकल’, महिला सशक्तिकरण और पोषण सुरक्षा को एक साथ आगे बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बनेगी। चयनित महिला समूहों को केवल संसाधन ही नहीं दिए जाएंगे, बल्कि उन्हें सफल उद्यमी बनाने के लिए निम्नलिखित विषयों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। निदेशक प्रो. आरएन पटेल के अनुसार, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना, स्थानीय कृषि उत्पादों को नया बाजार देना और समाज में पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूकता लाना है।

छत्तीसगढ़ में मिलेट और महिला स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा

छत्तीसगढ़ लंबे समय से मोटे अनाज (मिलेट/श्रीअन्न) की खेती करने वाले राज्यों में शामिल रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से कोदो, कुटकी, रागी जैसे पारंपरिक अनाजों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। इन फसलों को पोषण से भरपूर होने के कारण "श्रीअन्न" के रूप में भी पहचान मिली है।

महिला स्व-सहायता समूहों (Self Help Groups) को स्वरोजगार से जोड़ना राज्य की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से इन समूहों को खाद्य प्रसंस्करण, कृषि आधारित उद्योग, हस्तशिल्प और छोटे व्यवसायों से जोड़ा जा रहा है, ताकि ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ सके और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।

Millet Entrepreneurship: सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा स्थापित

इसी दिशा में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (CSVTU) की सेक्शन-8 कंपनी सीएसवीटीयू-फोर्टे ने आरईसी लिमिटेड के सहयोग से यह नई पहल शुरू की है। योजना के तहत महिला समूहों को नि:शुल्क मिलेट हेल्थ फूड कार्ट उपलब्ध कराए जाएंगे। पहले चरण में 72 कार्ट वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिन्हें प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित किया जाएगा।

इस परियोजना का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि महिलाओं को मिलेट आधारित खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग और उद्यमिता का प्रशिक्षण देकर उन्हें सफल उद्यमी बनाना भी है। साथ ही, इससे स्थानीय किसानों की मिलेट फसलों को बेहतर बाजार मिलेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और लोगों के बीच पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Jul 2026 07:39 am

Published on:

07 Jul 2026 07:39 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए नई शुरुआत, मुफ्त मिलेट हेल्थ फूड कार्ट से मिलेगा रोजगार

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Petrol Supply Stopped: रायपुर में पेट्रोल सप्लाई बंद! पानी मिलने की शिकायत पर मचा हंगामा, जांच में जुटा प्रबंधन

Petrol Supply Stopped
रायपुर

नकटी जमीन विवाद में मंत्री केदार कश्यप का पलटवार, बोले- 2020 में कांग्रेस ने ही शुरू की थी आवंटन प्रक्रिया

Nakti Land Dispute
रायपुर

"पहले अपने गिरेबान में झांके Congress", नकटी मामले में BJP का बड़ा हमला, केदार कश्यप ने कही बड़ी बात

Nakti Village Controversy
रायपुर

अगले 5 घंटे में एक्टिव होगा एक और सिस्टम! रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर समेत इन जिलों में भारी बारिश के संकेत

Chhattisgarh Weather Update
रायपुर

13 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को बड़ा झटका, टेंडर विवाद में फंसी चरण पादुका योजना, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

Chhattisgarh News
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.