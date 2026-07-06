“पहले अपने गिरेबान में झांके Congress”, नकटी मामले में BJP का बड़ा हमला, केदार कश्यप ने कही बड़ी बात

केदार कश्यप ने कहा कि नकटी गांव का मामला नया नहीं है। उन्होंने बताया कि 1 सितंबर 2020 को, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब 15.47 हेक्टेयर भूमि के आवंटन की मांग की गई थी। इसके बाद 9 नवंबर 2020 को इस संबंध में आपत्तियां आमंत्रित की गईं। वहीं 4 फरवरी 2021 को सभी संबंधित विभागों से राय मांगी गई, लेकिन किसी भी विभाग ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। इसके बाद 26 जून 2021 को इस भूमि को आवंटन के लिए प्रस्तावित किए जाने का उल्लेख किया गया था।