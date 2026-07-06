Monsoon में घूमने वालों के लिए खुशखबरी! छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ नया पर्यटन सर्किट, जानिए कौन-कौन से स्थल हैं शामिल

Monsoon Tourism Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में मानसून के मौसम में प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। हर वर्ष की तरह इस बार भी बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। वन्यजीवों के प्रजनन काल, प्राकृतिक आवास की सुरक्षा और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। हालांकि, इस दौरान पर्यटकों को निराश होने की जरूरत नहीं है। बलौदाबाजार वनमंडल ने "Barnawapara–Sirpur Tourism Circuit: The Sacred Garland" की शुरुआत की है, जिससे मानसून में भी पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।