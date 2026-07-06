जमीन पर खींची लकीरों से दुनिया तक… जानिए कैसे छत्तीसगढ़ के ऐश्वर्य निषाद बने 3D आर्ट के उभरते सितारे

Aishwarya Nishad Artist: ऐश्वर्य निषाद बने 3D आर्ट के उभरते सितारे(photo-patrika)
Aishwarya Nishad Artist@Khyati parihar: हाथों में रंगों की कूची, आंखों में कला का खूबसूरत संसार और उंगलियों में ऐसा जादू कि कैनवास पर बनी बजरंगबली की तस्वीर भी जीवंत नजर आए। यह कहानी है छत्तीसगढ़ के युवा कलाकार ऐश्वर्य निषाद की, जिनकी 3D आर्ट और पेंटिंग आज सोशल मीडिया के जरिए देश-विदेश तक पहचान बना चुकी है। बिना किसी गुरु के, सिर्फ मेहनत और लगन के दम पर कला की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले ऐश्वर्य ने अपनी संघर्षभरी यात्रा और भविष्य के सपनों को हमारे साथ साझा किया।
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