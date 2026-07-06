Jhalawar: हिस्ट्रीशीटर पर पुलिस का एक्शन, ढाबे और मकानों पर चला बुलडोजर, अवैध संपत्तियों को किया ध्वस्त

उधर गंगधार में हिस्ट्रीशीटर संजय मीणा के खिलाफ भी प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार वर्ष 1999 से मादक पदार्थ तस्करी सहित हत्या के प्रयास, अवैध वसूली, मारपीट और अन्य गंभीर मामलों में आरोपी संजय मीणा ने चरागाह भूमि पर पक्का निर्माण कर रखा था। इसके अलावा दो अन्य स्थानों पर भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कर लिया था। प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में तीनों स्थानों पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा और किसी भी विरोध की आशंका को देखते हुए पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की गई।