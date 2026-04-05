सरकारी जमीन पर बस रहीं अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई, तीन ध्वस्त…आधे-अधूरे एक्शन पर सवाल



इधर, अन्य इलाकों में भी अवैध कॉलोनियों का खेल जारी है। आमेर के ठाठर क्षेत्र में 38 बीघा में “प्राइम सिटी” नाम से कॉलोनी बसाई जा रही है। पील़ी तलाई में छह बीघा कृषि भूमि पर “भैरव नगर”, जयसिंहपुरा खोर में 10 बीघा में “आरती नगर-2” और छह बीघा में “श्याम सिटी” नाम से अवैध कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। सूत्रों के मुताबिक, इनमें कुछ हिस्सों में सरकारी जमीन भी शामिल है, लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है।