Weather Update 5 April : मौसम विभाग का 2 घंटे में भरतपुर में झमाझम बारिश का येलो अलर्ट, 7-8 अप्रैल के लिए IMD का नया अपडेट

मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी है कि दो दिन पश्चिमी विक्षोभ के धीमा पड़ने से मौसम शुष्क रहेगा और पुन: 7-8 अप्रैल को इसके सक्रिय होने से आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। इस दौरान जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कई क्षेत्रों में तेज मेघगर्जन, 50-60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी, मध्यम से तेज बारिश और कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने की प्रबल संभावना जताई गई है। 8 अप्रैल को उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि शेष अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।