Ramjal Setu Link Project : राजस्थान में बन रहा है देश का सबसे बड़ा ‘पानी का पुल’, 30 मीटर ऊपर से बहेगा चम्बल का जल

Ramjal Setu Link Project : रामजल सेतु लिंक परियोजना में आने वाला पानी चम्बल नदी के 30 मीटर ऊपर से बहेगा। बूंदी जिले के गुहाटा गांव के पास चम्बल नदी पर देश का सबसे बड़ा एक्वाडक्ट (ब्रिज) बनाया जा रहा है। नवनेरा बैराज से आने वाला पानी इस एक्वाडक्ट के जरिए मेज बांध तक पहुंचेगा, जिसके लिए पानी को चम्बल नदी के ऊपर से ही क्रॉस कराया जाएगा।