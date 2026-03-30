Rajasthan : जयपुर से महज 100 किमी दूर राजस्थान में है एक भूमिगत अजूबा, आनंद महिंद्रा हुए मंत्रमुग्ध, जानें क्या कहा?

आनंद महिंद्रा 29 मार्च को अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि राजस्थान के महलों और किलों को आसमान छूते देखने के लिए दुनियाभर से लोग आते हैं। लेकिन इन सबके ठीक विपरीत एक ऐसी साइट है, जो ज़मीन में बहुत गहराई तक जाती है। अभनेरी में स्थित चांद बावड़ी का निर्माण एक हजार साल से भी अधिक समय पहले हुआ था। यह लगभग 30 मीटर की गहराई तक 13 स्तर तक फैली हुई है। इसमें लगभग 3,500 सीढ़ियां हैं। कहा जाता है कि यह विश्व की सबसे गहरी और विशाल बावड़ियों में से एक हैं।