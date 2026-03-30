जयपुर

Railway New Decision : लालकुआं से राजकोट के बीच चलेगी ट्रेन, 10 जोड़ी ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ाई गई

Railway New Decision : रेलवे की नई घोषणा। जयपुर-बांदीकुई ट्रैक पर अगले महीने दौसा होकर जयपुर आने जाने वाली एक दर्जन ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। वहीं लालकुआं से राजकोट के बीच ट्रेन चलेगी। इसके साथ ही रेलवे ने 10 जोड़ी ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ाई है।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 30, 2026

Railway New Decision Train will run between Lalkuan and Rajkot 10 pairs trains operating period has been extended

फाइल फोटो पत्रिका

Railway New Decision : रेलवे ने ट्रेन यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिए कई घोषणाएं की है। रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में अधिक यात्रीभार देखते हुए लालकुआं से राजकोट के बीच चार फेरे स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही रेलवे ने 10 जोड़ी ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ाई है। वहीं रेलवे ने अलर्ट किया है कि जयपुर-बांदीकुई ट्रैक पर अगले महीने दौसा होकर जयपुर आने जाने वाली एक दर्जन ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।

लालकुआं से राजकोट के बीच चलेगी ट्रेन

रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में अधिक यात्रीभार देखते हुए लालकुआं से राजकोट के बीच चार फेरे स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन वाया जयपुर होकर संचालित होगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार लालकुआं-राजकोट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 5 से 26 अप्रेल तक लालकुआं से प्रत्येक रविवार रवाना होकर सोमवार को राजकोट पहुंचेगी।

यह ट्रेन 6 से 27 अप्रेल तक राजकोट से प्रत्येक सोमवार को रवाना होकर बुधवार को लालकुआं पहुंचेगी। आवाजाही के दौरान यह ट्रेन जयपुर, फुलेरा, नावां सिटी, कुचामन सिटी, मकराना समेत कई स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

10 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ाई

रेलवे ने आगामी दिनों में ट्रेनों में अतिरिक्त यात्री सुविधाओं को देखते हुए दस जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि में विस्तार किया है। जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार हिसार-खडकी-हिसार ट्रेन, अजमेर-बान्द्रा टर्मिनस- अजमेर, अजमेर-दौंड-अजमेर, बीकानेर-साईनगर शिर्डी- बीकानेर, हिसार-वलसाड-हिसार, भगत की कोठी-बान्द्रा टर्मिनस-भगत की कोठी, अजमेर-सोलापुर-अजमेर, जयपुर-बान्द्रा टर्मिनस- जयपुर, मदार-रोहतक-मदार व उदयपुर सिटी-योगनगरी ऋषिकेश-उदयपुर सिटी ट्रेन की संचालन अवधि में विस्तार किया है।

एक दर्जन ट्रेनों का संचालन होगा प्रभावित

जयपुर-बांदीकुई ट्रैक पर अगले महीने दौसा होकर जयपुर आने जाने वाली एक दर्जन ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। जयपुर-रेवाड़ी-जयपुर स्पेशल 5 अप्रेल को रद्द रहेगी। 5 अप्रेल को मथुरा-जयपुर-मथुरा ट्रेन जयपुर-अलवर स्टेशनों के मध्य, आगरा फोर्ट-अजमेर-आगरा फोर्ट ट्रेन अजमेर-बांदीकुई स्टेशनों के मध्य आंशिक रद्द रहेगी।

इनके अलावा 4 अप्रेल को साबरमती-दिल्ली ट्रेन, काठगोदाम-जैसलमेर ट्रेन व वाराणसी-साबरमती ट्रेन निर्धारित मार्ग रेवाड़ी-अलवर-जयपुर-फुलेरा के स्थान पर परिवर्तित मार्ग रेवाड़ी-रींगस- फुलेरा होकर संचालित होगी। परिवर्तित मार्ग में यह रेलसेवा नारनौल, नीम का थाना व रींगस स्टेशनों पर ठहराव करगी।

बिरूर स्टेशन पर अस्थाई ठहराव की अवधि बढ़ाई

रेलवे ने यात्री सुविधाओं को देखते हुए यशवंतपुर-बीकानेर-यशवंतपुर ट्रेन के बिरूर स्टेशन पर अस्थाई ठहराव की अवधि में विस्तार किया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यशवंतपुर-बीकानेर-यशवंतपुर ट्रेन बिरूर स्टेशन पर 30 जून तक ठहराव करेगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan LPG Crisis : कमर्शियल एलपीजी गैस आपूर्ति की नई पॉलिसी लागू, सरकार ने तय की नई कैटेगिरी
भरतपुर
Rajasthan commercial LPG gas supply New policy implemented government has decided on a new category

30 Mar 2026 07:12 am

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

RTE Scam: जयपुर के स्कूल में बड़ा फर्जीवाड़ा, बिना एडमिशन बच्ची के नाम पर डकारे सरकारी पैसे, प्रिंसिपल पर FIR दर्ज

RTE Scam Jaipur School Accused of Major Fraud Govt Funds Claimed in Girl Name Without Admission
जयपुर

Good News: जयपुर जंक्शन पर नया रास्ता तैयार, फुट ओवरब्रिज से जुड़ी सेकंड एंट्री, अब नहीं लगाना पड़ेगा 2KM का चक्कर

Jaipur Junction-1
जयपुर

Jaipur News: जयपुर में देर रात बवाल, पुलिस के सामने गाड़ियों को फूंका, बुलाना पड़ा 4 थानों का जाप्ता

करतारपुरा में वाहनों में तोड़फोड़, पत्रिका फोटो
जयपुर

पूर्व सीएम पर जमकर बरसे भजनलाल शर्मा, बोले- ‘इंतजार शास्त्र’ वाले तड़प रहे, क्योंकि उनके आलाकमान नहीं बुला रहे

Rajasthan politics, Ashok Gehlot, former CM Ashok Gehlot, CM Bhajanlal Sharma, Rajasthan BJP, Rajasthan Congress, Jaipur politics, Jaipur BJP, Jaipur news
जयपुर

रास्ता खोलो अभियान: जयपुर जिले में 17 महीनों में खोले गए 1800 से ज्यादा रास्ते, लाखों ग्रामीणों को मिली राहत

jaipur rasta kholo abhiyan
जयपुर
