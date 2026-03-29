Rajasthan LPG Crisis : कमर्शियल एलपीजी गैस आपूर्ति की नई पॉलिसी लागू, सरकार ने तय की नई कैटेगिरी

सरकार के स्तर पर गैस वितरण के लिए कैटेगिरी निर्धारित की गई हैं। इस संबंध में निर्देश मिले हैं। नई नीति का उद्देश्य सीमित गैस संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करते हुए जरूरी सेवाओं खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता देना है। सभी उपभोक्ताओं को नियमों के अनुसार पंजीकरण कराना होगा और जहां पीएनजी सुविधा उपलब्ध है, वहां उसी को बढ़ावा दिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

पवन अग्रवाल, जिला रसद अधिकारी भरतपुर