Bharatpur : आरजीएचएस नए बदलाव के साथ कब होगी फिर शुरू? सरकारी कर्मचारी व पेंशनर्स परेशान

इस योजना से भरतपुर जिले के 58 हजार 389 पेंशनर्स अस्पताल जुड़े हुए है। विभाग का दावा है कि इंश्योरेंस मोड लागू होने के बाद आरजीएचएस में भी अस्पतालों और लाभार्थियों को भुगतान संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी और इलाज की सुविधा निर्बाध हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि भुगतान विवाद के चलते प्रदेशभर में अधिकांश निजी अस्पतालों ने आरजीएचएस योजना में मरीजों का इलाज बंद किया हुआ है, जिससे मरीजों को निजी खर्च पर इलाज कराना पड़ रहा है। प्रदेश में करीब 10 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स के परिवारों के 50 लाख सदस्य आरजीएचएस से जुड़े हैं।