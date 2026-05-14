Bharatpur : बच्ची से मारपीट मामले में शिक्षिका को भेजा जेल, ग्रामीणों ने किया विरोध-प्रदर्शन, जांच की मांग

उच्चैन पंचायत समिति प्रधान रामअवतार के सानिध्य में जिला पुलिस अधीक्षक को हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि हम दयोपुरा के निवासी है। हमारे गांव दयोपुरा में सरकारी स्कूल में अध्यापिका को थाना सेवर द्वारा झूठे प्रकरण में गलत रूप से गिरफ्तार किया गया है जबकि बच्ची के साथ कोई मारपीट नहीं की गई और न ही कोई जातिसूचक शब्द कहे गए। एफआइआरकर्ता की बच्ची के साथ उसकी मां व उसकी चाची की ओर से ही मारपीट की गई है।