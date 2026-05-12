Rajasthan Monsoon : भरतपुर में नालों की सफाई अभियान में नगर निगम खर्च करेगा ₹ 1 करोड़, पर तस्वीर ने खोली पोल

Rajasthan Monsoon : भरतपुर. हर मानसून में जलभराव, कीचड़ और जाम नालों की समस्या से परेशान शहर को इस बार राहत दिलाने के लिए नगर निगम ने बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। शहर के छोटे-बड़े और प्राचीन नालों की सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिस पर नगर निगम करीब एक करोड़ रुपए खर्च करेगा। दावा है कि मानसून से पहले शहर की जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाएगी, ताकि बारिश का पानी सडकों पर जमा न हो और लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।